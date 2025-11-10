Без сонливости и апатии: как сохранять продуктивность в короткий световой день
Утром не хочется вставать с кровати, а вечером - что-то делать в сумерках. Знакомо вам такое состояние? Чтобы выйти из него, есть несколько лайфхаков.
Мы всё ближе к зиме, и об этом сигнализирует, в том числе, сокращение светового дня. В первой декаде ноября долгота дня в Омске составляет чуть менее 9 часов, и до 21 декабря эта цифра будет только уменьшаться. Пока солнечный диск остаётся над горизонтом, мы высоко функциональны и справляемся со всеми делами. Однако мы уже просыпаемся раньше, чем проглядывают первые солнечные лучи. А скоро будем уходить с работы в сумерки.
Сокращение светового дня может негативно сказаться на настроении, работоспособности и общем самочувствии. Чтобы этого не случилось, прислушайтесь к рекомендациям Роспотребнадзора. Специалисты перечисляют меры, которые помогут адаптироваться к сезонным изменениям и сохранить здоровье в условиях нехватки солнечного света.
- Правильное освещение. Если не хватает настоящего солнца, включайте искусственное. Достаточное освещение в помещениях - одна из ключевых мер в холодное время года. Используйте яркие лампы, имитирующие дневной свет. Открывайте шторы и жалюзи, чтобы максимально использовать естественный свет в течение дня.
- Регулярные прогулки на свежем воздухе. Несмотря на короткий день, старайтесь выделять время для прогулок, особенно в солнечные дни. Даже 20-30 минут на свежем воздухе могут значительно улучшить ваше самочувствие и поднять настроение.
- Физическая активность. Регулярные физические упражнения способствуют выработке эндорфинов - гормонов счастья. Найдите время для занятий спортом, будь то утренняя зарядка, йога или прогулка на велосипеде.
- Соблюдение режима сна. Световой день влияет на наш биоритм, поэтому важно придерживаться постоянного режима сна. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Это поможет организму адаптироваться к изменениям и улучшит качество сна.
- Питание и витамины. Осенью необходимо перестроить свой рацион с лёгкого летнего на усиленный. Потребляйте продукты, богатые витаминами и минералами, особенно витамином D, который помогает организму справляться с дефицитом солнечного света. Помните, что любые добавки можно включать в рацион только после консультации с врачом. Подробнее об осеннем рационе читайте здесь.
- Психологическое здоровье. Если вы заметили, что ваше настроение ухудшается, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалисту. Психотерапия и поддержка близких могут значительно помочь в этот период.
Короткий световой день не единственное, что угнетает осенью. Различные факторы могут привести к сезонной хандре. Это состояние достаточно распространено. Его не надо лечить, как более серьёзные проблемы. Но необходимо сконцентрироваться на себе и некоторых аспектах своего здоровья. Как адаптироваться к хандре, мы писали здесь.