Без сонливости и апатии: как сохранять продуктивность в короткий световой день

Утром не хочется вставать с кровати, а вечером - что-то делать в сумерках. Знакомо вам такое состояние? Чтобы выйти из него, есть несколько лайфхаков.

Мы всё ближе к зиме, и об этом сигнализирует, в том числе, сокращение светового дня. В первой декаде ноября долгота дня в Омске составляет чуть менее 9 часов, и до 21 декабря эта цифра будет только уменьшаться. Пока солнечный диск остаётся над горизонтом, мы высоко функциональны и справляемся со всеми делами. Однако мы уже просыпаемся раньше, чем проглядывают первые солнечные лучи. А скоро будем уходить с работы в сумерки.

Сокращение светового дня может негативно сказаться на настроении, работоспособности и общем самочувствии. Чтобы этого не случилось, прислушайтесь к рекомендациям Роспотребнадзора. Специалисты перечисляют меры, которые помогут адаптироваться к сезонным изменениям и сохранить здоровье в условиях нехватки солнечного света.

Правильное освещение. Если не хватает настоящего солнца, включайте искусственное. Достаточное освещение в помещениях - одна из ключевых мер в холодное время года. Используйте яркие лампы, имитирующие дневной свет. Открывайте шторы и жалюзи, чтобы максимально использовать естественный свет в течение дня. Регулярные прогулки на свежем воздухе. Несмотря на короткий день, старайтесь выделять время для прогулок, особенно в солнечные дни. Даже 20-30 минут на свежем воздухе могут значительно улучшить ваше самочувствие и поднять настроение. Физическая активность. Регулярные физические упражнения способствуют выработке эндорфинов - гормонов счастья. Найдите время для занятий спортом, будь то утренняя зарядка, йога или прогулка на велосипеде. Соблюдение режима сна. Световой день влияет на наш биоритм, поэтому важно придерживаться постоянного режима сна. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Это поможет организму адаптироваться к изменениям и улучшит качество сна. Питание и витамины. Осенью необходимо перестроить свой рацион с лёгкого летнего на усиленный. Потребляйте продукты, богатые витаминами и минералами, особенно витамином D, который помогает организму справляться с дефицитом солнечного света. Помните, что любые добавки можно включать в рацион только после консультации с врачом. Подробнее об осеннем рационе читайте здесь. Психологическое здоровье. Если вы заметили, что ваше настроение ухудшается, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалисту. Психотерапия и поддержка близких могут значительно помочь в этот период.

Короткий световой день не единственное, что угнетает осенью. Различные факторы могут привести к сезонной хандре. Это состояние достаточно распространено. Его не надо лечить, как более серьёзные проблемы. Но необходимо сконцентрироваться на себе и некоторых аспектах своего здоровья. Как адаптироваться к хандре, мы писали здесь.