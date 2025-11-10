Мужчинам дали советы по интимной гигиене для снижения риска рака

Мужчинам дали советы по правильной гигиене пениса для снижения риска развития рака
Онколог Густаво Кардозу Гимарайнш заявил, что правильная интимная гигиена снижает риск развития рака пениса. Об этом он рассказал мужчинам в беседе с изданием Terra.
Мыть половой член надо один раз в день, а также дополнительно после каждого полового акта и мастурбации, дал совет врач. По его словам, использовать для этого нужно только воду и мягкое мыло.
Если же у мужчины есть крайняя плоть, то необходимо ее оттянуть и промыть скрытое под ней пространство, продолжил онколог. Также важно уделить внимание головке полового члена. Такой уход предотвращает накопление смегмы — секрета, который в норме вырабатывается у каждого мужчины, объяснил Гимарайнш.