Перечислилены опасные для фигуры напитки

Газированные напитки, холодные чаи, ароматизированная вода являются самыми опасными напитками для фигуры. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог Анна Гордеева.

«Калории легче усваиваются из жидкостей, чем из твердой пищи. Именно поэтому привычка пить сладкие напитки «между делом» может привести к скачкам сахара в крови и постоянному чувству голода», — отметила эксперт.

По ее словам, фреши также не являются здоровой альтернативой, поэтому их лучше заменить на чистую воду. К полезным напиткам также относятся зеленый чай, натуральный кофе без сахара, молоко и кисломолочные продукты. Если отказаться полностью от привычных вкусов сложно, можно пить ароматизированную воду без сахара, домашние компоты или травяные чаи.

К.м.н., кардиолог, терапевт, доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Института клинической медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России Владимир Бекетов до этого говорил, что чистая негазированная вода комнатной температуры является единственным напитком, который полезен для всех. По его словам, такая вода может смягчать негативные воздействия излишне жирной еды и крепкого питья, включая кофе. Врач напомнил, что избыток кофе в рационе может привести к аритмии и повышенной нервозности. Чтобы этого избежать, эксперт призвал частично заменять его чаем или водой.