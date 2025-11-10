Диетолог предупредила об опасности мытья фруктов кипятком

Ошпаривание фруктов и ягод кипятком, считающееся надёжным способом дезинфекции, на самом может принести вред. Об этом заявила диетолог-консультант Анастасия Кондаурова в разговоре с URA.RU. Она объяснила, что этот метод не только уничтожает полезные вещества в продуктах, но и не справляется с основными загрязнениями.

По словам эксперта, главный вред термической обработки заключается в разрушении хрупких водорастворимых витаминов.

«Поливая кипятком виноград или клубнику, мы буквально свариваем значительную часть их полезных свойств», — пояснила Кондаурова.

Кроме того, резкий перепад температуры повреждает нежную клетчатку, из-за чего фрукты и ягоды теряют свою форму, характерный хруст и быстрее портятся.

Что касается эффективности против загрязнений, то здесь кипяток также бессилен. Специалист отметила, что он не удаляет восковой налёт и жирорастворимые пестициды, которые часто используются для сохранения товарного вида плодов. Более того, горячая вода может «запечатать» химические вещества на поверхности кожицы.

В качестве безопасной и эффективной альтернативы диетолог рекомендует классическое мытьё в проточной прохладной воде. Для сильно загрязнённых плодов можно использовать предварительное замачивание на 10-15 минут в воде с добавлением столового уксуса или пищевой соды, после чего необходимо тщательно ополоснуть каждый плод под струёй воды, протирая его руками.

Анастасия Кондаурова также посоветовала мыть фрукты и ягоды непосредственно перед употреблением, а не заранее, так как влажная среда ускоряет их порчу.