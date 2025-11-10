Почему важно поддерживать здоровую микрофлору кишечника

Врач-гастроэнтеролог, эндоскопист ФНКЦ ФМБА России София Кардашова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» напомнила, что микрофлора кишечника насчитывает более 400 видов организмов. При благоприятных условиях это сообщество выполняет ряд важных задач, влияющих на здоровье в целом.

© Вести Подмосковья

Здоровая микрофлора защищает от патогенных организмов: полезные бактерии не позволяют возбудителям инфекций закрепиться на стенках кишечника. Она также участвует в синтезе защитных белков-иммуноглобулинов, за счет чего организм борется с бактериями и вирусами, быстрее восстанавливается после болезни. Кроме того, здоровая кишечная среда сдерживает рост бактерий, вызывающих воспалительные процессы в организме - это снижает риск обострения хронических заболеваний.

«Некоторые виды микроорганизмов кишечника участвуют в образовании витаминов К, В1 и В12, а также аминокислот. Благодаря здоровой микрофлоре улучшается перистальтика, процесс пищеварения происходит активнее. Полезные бактерии позволяют быстрее расщеплять пищу и усваивать питательные вещества. Состояние кишечной флоры оказывает прямое влияние на здоровье сердца, обеспечивая регуляцию липидного и холестеринового обмена», - отметила специалист Кардашова.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что патологические изменения кишечной микрофлоры могут стать причиной синдрома раздраженного кишечника, аллергических реакций, воспалительных процессов, в том числе язвенного колита. Основная мера профилактики - диетотерапия.