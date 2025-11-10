Объяснена причина внезапной глухоты после оргазма

Медсестра по сексуальному здоровью Сара Мулиндва объяснила причину внезапной глухоты, которая может наступить после оргазма. Свое мнение она высказала в разговоре с изданием Metro.

По словам Мулиндвы, этот эффект называется временным тиннитусом. Это состояние может возникать по нескольким причинам, первая из них — изменение давления в ухе.

«Оргазмы вызывают учащенное сердцебиение и повышение кровяного давления, что может нарушить баланс давления во внутреннем ухе. Это изменение может исказить восприятие звука и привести к временному нарушению слуха», — уточнила специалистка.

Также тиннитус может быть вызван оттоком крови от головы к тазу и перегрузкой мозга, продолжила она. «Во время оргазма мозг активно работает, выделяя дофамин, окситоцин и другие химические вещества, способствующие хорошему самочувствию. В процессе этого может временно снизиться активность в областях, отвечающих за слух, поскольку система вознаграждения мозга перегружается», — объяснила Мулиндва.

Как правило, добавила она, этот эффект сохраняется несколько секунд — глухота, длящаяся дольше этого времени, должна быть поводом обратиться к врачу.