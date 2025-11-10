Метаболические последствия: почему нельзя постоянно недоедать

Сильный​‍​‌‍​‍‌ дефицит калорий способен не только привести к различным сбоям в организме, но и замедлить обмен веществ. О том, как это работает, рассказывает Дарья Савельева в своем блоге.

Здоровый метаболизм можно узнать по пяти основным признакам: организм получает достаточно энергии и питательных веществ, перерабатывает и использует ресурсы эффективно, избавляется от отходов вовремя, уравновешивает потребление и затраты, поддерживает жизнедеятельность процессов в максимальном количестве.

Если же организм регулярно подвергается недоеданию, то он изменяет стратегию и переходит в режим «выживания», экономит ресурсы, отключая неважные для спасения системы — репродуктивную, мышечную, костную. Ухудшается состояние кожи, волос, ногтей, иммунитет снижается.

Вследствие этого возникает острая нехватка витаминов и минералов, а также наблюдаются многие симптомы: замедленное функционирование щитовидной железы, постоянный озноб, отеки, проблемы со сном и внезапный набор веса даже при самом незначительном увеличении питания.

Правильное восстановление обмена веществ требует постепенного повышения калорийности пищи до физиологической нормы (около 1800-2000 для женщин, 2500 ккал для мужчин). Также необходимо пройти обследование у врача, выявить и устранить причины дефицита витаминов и минералов, после нормализации обмена веществ обязательно нужно заняться наращиванием мышечной массы. Не допускается продолжительное (более 6 месяцев) резкое снижение калорийности ​‍​‌‍​‍‌рациона.