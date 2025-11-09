Офтальмолог рассказал, работают ли очки для защиты от света монитора

Вы проводите день перед монитором, а к вечеру глаза краснеют, болят и слезятся. Реклама убеждает купить специальные очки с защитой от синего света, но так ли они нужны. Офтальмолог сети клиник «Андреевские больницы — Неболит» Алена Шкатова вместе с «Вечерней Москвой» разбиралась, где заканчивается наука и начинается маркетинг.

© Freepik

Что такое синий свет и почему его боятся

Солнечный свет — это электромагнитное излучение, состоящее из:

инфракрасного спектравидимого света (400–700 нм);

ультрафиолета (УФА — 315–400 нм, УФВ — 280–315 нм, УФС — <100 нм).

Чем короче длина волны, тем больше энергии она несет. Таким образом, ультрафиолет обладает потенциальным риском повреждения клеточных мембран, поэтому от активного солнца нужна защита. В видимом спектре наиболее короткую длину волны имеют сине-фиолетовые лучи, защита от которых необходима.

Естественный vs искусственный синий свет: в чем разница

Синий естественный свет необходим нам, поскольку он запускает выработку нейромедиатора мелатонина, поддерживающего правильность суточных биоритмов. Проблема возникает с избыточным искусственным синим светом, который излучают мониторы компьютеров и экраны смартфонов. Именно против него направлены различные защитные решения.

На контактные линзы и на очковые линзы наносится специальное покрытие, фильтрующее синий свет. Многие пользователи таких защитных компьютерных очков отмечают, что при работе в них глаза меньше устают, снижается зрительный дискомфорт к концу рабочего дня.

Однозначного доказанного научного мнения по поводу важности защиты глаз от синего спектра света сегодня нет. Однако многие специалисты рекомендуют индивидуальное решение: применение компьютерных очков blue control.

— Необходимы еще крупные клинические исследования для однозначного вывода о пользе или вреде избыточного синего света на организм. Основываясь на своем опыте, я рекомендую специальные очки от синего цвета всем постоянным пользователям ПК. Но при этом их нужно обязательно примерять перед покупкой, чтобы оценить ощущения, — резюмирует Алена Шкатова.

Пока же решение об использовании защиты от синего света остается за пользователем ПК и должно основываться на личных ощущениях и комфорте для глаз, добавила врач.

Кроме того, врач рассказала «ВМ» и о другой проблеме — синдроме сухого глаза. Симптомами этого синдрома являются ощущение песка, рези и сухости.