Назван способ избежать «эффекта квадратной головы» после дневного сна

Сомнолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» София Черкасова объяснила, почему после дневного сна человек может чувствовать себя разбитым. Способы избежать этого состояния она раскрыла беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, причиной плохого самочувствия после сна днем являются физиологические процессы, запускающиеся, если человек проспал слишком долго.

«Если человек днем погрузился в стадию глубокого сна, серотонин начинает вырабатываться слишком активно и может влиять на сосудистый тонус. Из-за этого возникают разбитость и головная боль», — объяснила она.

Чтобы избежать подобных негативных последствий, Черкасова посоветовала следовать универсальной формуле безопасного дневного отдыха и спать 15-20 минут. Этого достаточно, чтобы стать бодрее, при этом за это время человек не успеет погрузиться в глубокий сон и не получит «эффект квадратной головы». При этом просыпаться, по ее словам специалистки, надо не позднее, чем в три часа дня — это позволит избежать проблем с засыпанием ночью.

Если же человек проснулся разбитым, Черкасова посоветовала прогуляться, сделать несколько физических упражнений или выпить чашку чая или кофе, чтобы нормализовать тонус сосудов.

