Биохакинг и еще восемь противоречивых трендов в области здоровья

Эксперт разобрал основные направления.

Мы регулярно слышим о новых рекомендациях из сферы здоровья. Одни методики якобы способны «обнулить возраст», другие — «перепрошить» обмен веществ или даже защитить от всех болезней. В бесконечном потоке советов легко потеряться: где действительно научные данные, а где — удачный маркетинг? Чтобы отделить факты от вымысла, подготовили словарь главных направлений, которые формируют повестку здоровья в XXI веке.

«Фундамент здоровья не меняется: сон, питание, движение и психическое благополучие. Любые гаджеты и БАДы работают только поверх этой базы — и только когда подтверждены анализами и назначениями врача», — Евгений Машковский, кандидат медицинских наук, руководитель направления «Медицина» в «Нетологии»

Превентивная медицина

Главная задача этого направления — не лечить болезни, а предотвращать их. В практику входят вакцинация, скрининги, оценка рисков, а также базовые элементы поддержания здоровья: полноценный сон, рациональное питание, регулярная физическая активность, психическое благополучие и отказ от вредных привычек. Философия превентивной медицины проста: лучше устранить факторы риска заранее, чем бороться с последствиями.

Сегодня превентивная медицина объединяет целый спектр практик, среди которых — ЗОЖ, биохакинг, антивозрастная медицина и нутрициология.

История возникновения

Современная превентивная медицина начала формироваться в середине XIX века, когда французский химик Луи Пастер доказал роль микробов в развитии инфекций. Позднее были установлены принципы передачи болезней через насекомых, развилась теория иммунитета, появились вакцины.

В XX веке сфера профилактики расширилась: внимание стали уделять не только инфекциям, но и хроническим заболеваниям — сердечно-сосудистым, онкологическим, метаболическим. Сегодня превентивный подход рассматривается как один из ключевых инструментов повышения качества и продолжительности жизни.

Мифы и риски

В обществе превентивную медицину нередко воспринимают как модные капельницы с витаминами или чекапы «на всё подряд». На деле её основа скромнее и практичнее — обследования по показаниям, физическая активность, питание и отказ от вредных привычек. Опасность начинается там, где профилактика превращается в бесконечные тесты и обследования. Это создаёт иллюзию контроля, но не гарантирует защиту от болезней.

Доказательная медицина

Доказательная медицина — точное и осмысленное использование лучших результатов клинических исследований в интересах конкретного пациента, дополненное врачебным опытом, индивидуальными предпочтениями и аспектами пациента. Она позволяет отказаться от устаревших и неэффективных методов и сосредоточиться на том, что действительно приносит пользу.

История возникновения

В 1990-х канадский врач Дэвид Сакетт предложил принцип: лечить только тем, что подтверждено исследованиями. С этого момента концепция доказательной медицины стала мировым стандартом и изменила подход к диагностике и терапии.

Мифы и риски

Мифов вокруг доказательной медицины тоже хватает. Самый популярный — что она якобы сводится только к таблеткам. На самом деле принцип «работает только то, что доказано исследованиями» можно применить где угодно: в хирургии, диагностике, психотерапии и даже в рекомендациях по образу жизни.

Ещё одно заблуждение — будто доказательная медицина слишком медлительная и бюрократичная. В реальности всё наоборот: новые данные появляются быстро, и именно доказательный подход помогает не застревать в устаревших догмах, а своевременно обновлять практики.

Есть у метода и ограничения. Пациенту не всегда просто разобраться, где действительно доказанные практики, а где – маркетинг под маской «доказательности». Кроме того, есть процедуры и методы, которые кажутся эффективными, но пока не получили серьёзных исследований. Иногда это связано с тем, что их сложно или неэтично изучать.

Важно понимать: отсутствие доказательств не всегда означает, что метод не работает. Но и полагаться вслепую на неподтверждённые практики опасно. Поэтому доказательная медицина — это не отдельная ветка или «новое направление», а фильтр качества, который можно и нужно применять в любой области медицины.

Функциональная медицина

Функциональная медицина — это системно-ориентированный подход к здравоохранению, который фокусируется на выявлении и устранении первопричин заболеваний. Она рассматривает организм как интегрированную систему, где генетические, экологические и образно-жизненные факторы взаимодействуют и влияют на здоровье.

История возникновения

Термин появился в начале 1990-х годов, когда американский биохимик Джеффри Бланд основал Institute for Functional Medicine (IFM). Его идея заключалась в том, чтобы уйти от сугубо симптоматического лечения и искать «корневые причины» болезней: анализировать питание, образ жизни, уровень стресса, влияние окружающей среды.

IFM обучала врачей и интегрировала идею функционального подхода в клиническую практику. В 2000-е метод активно подхватывают частные клиники США и Европы. Популярность функциональной медицины растёт благодаря развитию wellness-индустрии и начинает ассоциироваться не только с лечением, но и с профилактикой заболеваний.

Мифы и риски

Сегодня подход активно обсуждают в профессиональных кругах: с одной стороны, его ценят за то, что он подталкивает к изменению привычек: нормализации сна, корректировке рациона, регулярной активности. Однако при исследовании причин заболевания есть вероятность погрязнуть в лишних анализах и методах без доказательной базы. Функциональная медицина может быть полезной, если использовать её разумно и только в связке с доказательными подходами.

Принципы превентивной, доказательной и функциональной медицины образуют фундамент, на котором строятся все остальные современные направления здоровья.

Биохакинг

Изначально под термином подразумевались эксперименты с телом при помощи технологий: сенсоров, снотрекеров и других устройств для «прокачки» организма. Сегодня же биохакинг становится инструментом персонализированной профилактики. Его цель — раннее обнаружение изменений и оптимизация функций организма на основе доказательных данных и интерпретации показателей со специалистом.

Биохакинг включает регулярные анализы, внимание к питанию, ко сну и к уровню стресса, а также использование технологий для постоянного мониторинга состояния. В отличие от классического ЗОЖ, который опирается на универсальные правила, биохакинг строится на индивидуальных данных — результатах анализов, показателях трекеров и особенностях обмена веществ.

История возникновения

Термин появился в конце XX века, однако широкую популярность начал приобретать в начале 2000-х, когда был впервые расшифрован геном человека. Тогда о биохакерах — людях, изучающих редактирование генов — впервые широко заговорили в медиа. К 2015-2016 годам биохакинг стал полноценной частью wellness-культуры.

Мифы и риски

Самые увлечённые адепты биохакинга уверены, что можно «обнулить возраст» или продлить жизнь с помощью добавок. Но реальность куда прозаичнее: никакие препараты не способны заменить сон, физическую активность и сбалансированное питание. Опасность кроется и в самоназначении БАДов — например, витамина D или железа без предварительных анализов.

Ещё один риск связан с неверной интерпретацией данных гаджетов: трекеры могут спровоцировать тревогу и ощущение, что со здоровьем «что-то не так». В целом излишний фокус на биохакинге может привести к парадоксальному эффекту — вместо улучшения качества жизни человек получает хронический стресс.

Постоянное измерение показателей, строгий контроль за сном, питанием и нагрузками могут превратиться в навязчивую идею и привести к психологическому истощению. Таким образом, биохакинг способен приносить пользу, но лишь как дополнение к базовым привычкам и под наблюдением специалистов.

Нутрициология

Сегодня многие путают нутрициологию с диетологией. Кажется, что эти два направления — об одном и том же, но на деле различия принципиальные.

Нутрициология — это наука о том, как питательные вещества влияют на организм. Нутрициолог помогает выстраивать сбалансированный рацион для профилактики заболеваний и поддержания здоровья, опираясь на результаты клинических исследований, учитывая биохимию и индивидуальные особенности человека. Однако этот специалист не ставит диагнозы и не назначает лечение.

Диетология — уже медицинская дисциплина. Диетолог работает уже с пациентами, у которых есть заболевания, и использует питание как часть терапии. Для этого требуются профильное медицинское образование и право вести лечебную практику.

Квалифицированными нутрициологами становятся специалисты, прошедшие качественное обучение в области питания, в том числе врачи-диетологи, медики и биологи. Тем, кто хочет освоить профессию, стоит выбирать проверенные программы переподготовки или курсы на образовательных платформах. Только ориентироваться на те, где есть лицензия на образовательную деятельность и где программу ведут практикующие врачи, диетологи и специалисты с биологическим или медицинским образованием.

История возникновения

Наука о том, как питание влияет на здоровье и профилактику болезней, начала активно развиваться в начале XX века, когда были открыты витамины и микроэлементы.

Мифы и риски

Среди популярных мифов, связанных с нутрициологией, — универсальная диета для всех. На практике рацион всегда подбирается индивидуально. Ещё один миф — вера в суперфуды. Ягоды годжи или семена чиа действительно содержат полезные вещества, но неспособны заменить полноценный рацион. Поэтому надёжнее опираться на рекомендации официальных медицинских организаций и специалистов с профильным образованием, а не на советы блогеров.

Поскольку сфера нутрициологии в России пока не регулируется законодательством, а единые стандарты обучения этой профессии отсутствуют, появляются специалисты с низкой квалификацией, которые подменяют научный подход инфлюенсерским «коучингом».

Прочитав или услышав поверхностные советы таких экспертов, люди начинают следовать им, не разбираясь в механизмах работы организма. Самоназначение жёстких диет, детоксы на соках или отказ от целых групп продуктов может привести к дефициту витаминов и подорвать здоровье.

Wellness, или ЗОЖ

В основе wellness лежит стремление чувствовать себя хорошо физически и психологически, встраивая заботу о себе в повседневность. Среди принципов: внимание к телесному и ментальному здоровью, качественный отдых, стабильный режим сна, регулярная физическая активность и сбалансированное питание.

В 2025 году направление всё больше отходит от универсальных «рецептов здоровья» и концентрируется на индивидуальном подходе. На первый план выходят внимание к потребностям своего организма и поиск персональных решений, которые помогают обрести баланс, устойчивость и благополучие.

История возникновения

Движение wellness, русский эквивалент которого — здоровый образ жизни, появилось в середине XX века благодаря американским врачам, которые ввели термин «high-level wellness» и стали продвигать идеи активного поддержания здоровья. При этом корни wellness лежат в древних медицинских и религиозных практиках, где взаимодействие тела, духа и природной среды считалось единым целым.

В последние десятилетия направление превратилось в огромную индустрию, которое объединяет фитнес и йогу, медитации и спа-практики, уход за кожей, питание и ретриты. На самом деле в основе wellness и ЗОЖ лежат одни и те же базовые принципы. Разница лишь в том, что wellness подан как «продукт с красивой упаковкой» и люди часто готовы переплачивать за ощущение принадлежности к тренду.

Мифы и риски

Всё чаще разоблачаются популярные «прописные истины» ЗОЖ, разберём основные мифы.

«Нужно пить 2 л воды в день» — На самом деле норма потребления жидкости зависит от веса, климата, уровня активности рациона. А вот чрезмерное питьё способно нарушить электролитный баланс.

«10 000 шагов — ежедневная норма» — Эта цифра родилась не в медицинской лаборатории, а в отделе маркетинга японского производителя шагомеров в 1960-х. Современные исследования показывают: норма зависит от возраста, физического состояния и образа жизни. И главное – не цифры, а регулярность. При этом уровень активности должен оставаться достаточным: важно включать в жизнь разные форматы активности — не только ходьбу, но и активные виды отдыха, фитнес и плавание.

«Мысли позитивно» — Идея «думай позитивно — и всё пройдёт» долго была краеугольным камнем wellness-философии. Сегодня её считают поверхностной и потенциально вредной, так как она помогает игнорировать реальные психические проблемы, системные факторы и физиологию стресса. На смену «токсичному позитиву» пришли осознанность, работа с эмоциями и научно обоснованные методы психотерапии.

«Набор обязательных ритуалов для здоровья» — Отказ от углеводов или детокс долго преподносились как основа wellness. Но универсального набора практик не существует: то, что полезно одному человеку, может быть абсолютно бесполезно или даже вредно для другого.

«ЗОЖ — про ограничения и отсутствие удовольствий» — Здоровый образ жизни не про изнурительные кардио «потому что надо» и не про полный отказ от сладкого. Он про баланс и умеренность. Настоящий wellness — это стиль жизни, который подходит именно вам, помогая поддерживать здоровье без фанатизма и крайностей.

Anti-age

Anti-age — это совокупность подходов, направленных на замедление процессов старения и продление активности в зрелом возрасте. И здесь ключевую роль играют привычные нам факторы с подтверждённой эффективностью: качественный сон, сбалансированное питание, регулярная физическая активность и контроль уровня стресса.

Иногда назначается гормональная терапия, но только под наблюдением врача. Направление, родственное биохакингу, но с иным фокусом. Если биохакинг строится на персонализации и технологиях, то в anti-age акцент смещён на замедление процессов старения и продление активного периода жизни.

История возникновения

Индустрия anti-age сформировалась в США в 1990-х. В начале десятилетия появилась American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M) — организация, вокруг которой быстро формируется рынок конференций, «сертификаций» и коммерческих курсов. Тему быстро подхватила косметическая отрасль. Однако скандалы в медиа вокруг использования гормона роста и других спорных практик подрывают доверие к специалистам, позиционирующим себя как «anti-age-врачи».

Новый импульс индустрия получила в 2013 году, когда биологией старения начинали интересоваться технологические гиганты. Это перевело тему из разряда маргинальной практики в мейнстрим биотехнологий. Сегодня, несмотря на то что направление прочно закрепилось в медиа и маркетинге, оно пока так и не стало общепризнанной медицинской специальностью.

Мифы и риски

Главный миф индустрии — обещания «обнулить» возраст и остановить старение. Несмотря на громкие заявления маркетологов и инфлюенсеров, пока не существует ни одной методики, которая могла бы повернуть биологические часы вспять. Наука умеет замедлять или корректировать отдельные процессы — улучшать качество кожи, снижать воспаление, поддерживать работу сердца и мозга — но полностью остановить старение пока не может никто.

Психология и психотерапия

По данным ВЦИОМ, в 2024 году индекс потребности россиян в психологической помощи составил 30 пунктов из 100 возможных, что в 1,3 раза больше, чем двумя годами ранее. Всё больше людей обращаются к специалистам, но у многих часто возникает вопрос: кто такой психолог, чем он отличается от психотерапевта и к кому лучше обратиться.

Психология — наука о мышлении, эмоциях и поведении человека. Психолог работает с запросами, связанными со стрессом, выгоранием, отношениями, поиском себя. Он не ставит диагнозы и не назначает лекарства. Задача специалиста — помочь разобраться в себе, найти новые способы справляться с трудностями, поддерживать личностный рост. Для этого он использует инструменты с подтверждённой эффективностью — тесты, техники саморегуляции, когнитивные и поведенческие методики, майндфулнесс-подходы, которые прошли клинические испытания.

Поскольку профессия психолога в России пока слабо регулируется, на рынок выходят специалисты с разным уровнем подготовки: от университетских выпускников до людей, прошедших краткосрочные курсы. Поэтому важно проверить дипломы, сертификаты специалиста и членство в профессиональных ассоциациях, прежде чем обращаться за помощью.

Психотерапия — медицинская практика. Психотерапевтом может быть только врач с дипломом по психиатрии или клинической психологии и с дополнительной подготовкой в методах психотерапии. Его работа регулируется Минздравом, а методы включены в клинические рекомендации. Такой специалист работает с расстройствами — от депрессии и тревожных расстройств до ПТСР, фобий или зависимостей. В арсенале психотерапевта — научно доказанные методы и, при необходимости, медикаментозное лечение.

Основные подходы психотерапии

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — Работает с мыслями и привычками поведения: меняя способы мышления, человек постепенно меняет реакции и улучшает эмоциональное состояние. Подходит при тревожности, депрессии, панических атаках, фобиях.

Психоанализ и аналитическая терапия — Подход сфокусирован на исследовании бессознательных процессов и детских переживаний, которые продолжают влиять на поведение и эмоциональные реакции во взрослой жизни. Сеансы, как правило, проходят регулярно и долго, иногда — несколько раз в неделю. Цель — не только снять симптомы, но и глубже понять себя, свои внутренние конфликты и сценарии отношений.

Экзистенциальная терапия — Она помогает человеку справиться с тревогой, связанной с фундаментальными темами, такими как свобода, ответственность, выбор, поиск смысла, принятие конечности жизни. Метод подходит в кризисные моменты: при потере близкого, смене профессии, ощущении пустоты или утраты ориентиров.

EMDR-терапия (десенсибилизация и переработка движением глаз) — Метод для работы с травматическим опытом и посттравматическими расстройствами (ПТСР). Основан на переобработке воспоминаний с помощью направленных движений глаз.

Гештальт-терапия — Ориентирована на «здесь и сейчас». Помогает осознавать свои эмоции, потребности и границы, строить более здоровые отношения с собой и другими. Часто используется в индивидуальной и групповой работе.

Телесно-ориентированная психотерапия — Направление, основанное на представлении о неразрывной связи тела и психики. Метод фокусируется не только на мыслях и эмоциях, но и на телесных ощущениях, мышечном напряжении и дыхании. Считается, что подавленные чувства и стресс могут «записываться» в теле, вызывая хроническое напряжение, боли или чувство скованности. Работа с телом помогает высвободить эти зажимы, осознать внутренние конфликты и восстановить естественную способность организма к саморегуляции. В современной практике телесно-ориентированная терапия сочетается с другими доказанными подходами — когнитивно-поведенческой терапией и EMDR. При правильном применении под руководством квалифицированного специалиста она становится частью целостной стратегии психотерапевтической помощи.

Регулярные консультации помогают справляться с тревогой, стрессом и депрессией, повышают качество жизни и устойчивость к нагрузкам. Это инструмент профилактики и развития, который подходит любому человеку. Всё больше исследований подтверждает: психическое благополучие напрямую связано и с физическим здоровьем.

Если ваша цель — разобраться в жизненных трудностях, поддержать себя в кризисе или улучшить коммуникацию, вы можете обратиться к психологу. Если же речь идёт о стойких симптомах — нарушениях сна, затяжной апатии, панических атаках или тревоге, лучше сразу идти к психотерапевту.

Управление здоровьем (Health Management)

Это подход к управлению здоровьем с целью улучшения показателей самочувствия, снижения частоты заболеваний, повышения качества жизни человека и его удовлетворённости своим состоянием. Для этого используется системная работа: мониторинг, профилактика, оценка и коррекция рисков.

История возникновения

Термин начал активно использоваться на Западе в конце XX — начале XXI века. Первым драйвером стали глобальные корпорации, которые поняли, что инвестиции в здоровье сотрудников напрямую отражаются на экономике: чем лучше себя чувствует коллектив, тем ниже уровень больничных и выше продуктивность.

Постепенно идея «управления здоровьем как проектом» вышла за пределы корпоративной среды и стала частью образа жизни обеспеченных семей. Они стали нанимать специалистов, чаще всего с медицинским образованием, которые выступают в роли координаторов здоровья.

Главная особенность этого подхода в том, что health-менеджер не ограничивается ролью семейного врача, который подключается только при болезни. Он работает превентивно: напоминает о необходимых обследованиях, помогает внедрить рекомендации по питанию, сну и физической активности, оценивает риски, связанные с образом жизни и экологией. Так человек получает возможность не только узнать, «что правильно», но и внедрить практики в повседневность, чтобы повысить качество жизни.

В Россию направление пришло позднее, в начале 2010-х, однако особенно заметным стало в последние годы, когда запрос на профилактику и персонализированный подход к здоровью вырос. В 2025 году health management стал частью более широкой повестки — вместе с биохакингом, превентивной медициной и wellness-движением.

Компании всё чаще фокусируются на «brain health» — когнитивной функции, эмоциональной устойчивости и профилактике выгорания. Всё это объединяется в системный проект, где здоровье рассматривается не как набор отдельных решений, а как комплексная стратегия, встроенная в жизнь человека или компании.

Мифы и риски

Иногда компании ограничиваются формальными мероприятиями вроде лекций о здоровье или установкой тренажёров в офисе. В этом случае пользы будет немного.

Необходимы системная работа и долгосрочная стратегия — последовательное внедрение рекомендаций, поддержка со стороны руководства и создание среды, где сотрудникам проще делать выбор в пользу здоровья.

Все направления, описанные в гиде, — это не конкурирующие подходы, а части одной системы индустрии здоровья, где ключевым становится баланс между наукой, технологиями и ответственным отношением человека к себе.