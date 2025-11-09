Топ-3 метода, которые помогут защититься от гриппа и простуды

С наступлением холодов увеличиваются шансы заразиться простудой или гриппом. Фельдшер Элла в одном из видео в TikTok перечислила три метода, которые помогают её семье оставаться здоровыми осенью и зимой.

Проветривание дома. Для этого открывайте все окна на 5-10 минут ежедневно. Свежий воздух поможет вам избавиться от вирусов простуды и гриппа.

Мытьё рук. Некоторые забывают об этом простом правиле гигиены.

Правильное питание. 70% нашей иммунной системы находится в кишечнике. Для этого необходимо питать полезные бактерии, получать витамины и минералы для укрепления иммунитета.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.