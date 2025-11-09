Эксперт рассказала о вреде привычки сразу заправлять кровать

После сна постель должна «просохнуть и продышаться», чтобы в ней не размножались бактерии и пылевые клещи. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Юлия Куликова-Цай.

«Как биолог по первому высшему образованию я вам скажу, что чем дольше вы не заправляете кровать, тем она чище и тем меньше в ней заводится всяких кроватных клещей. Я против тех людей, которые говорят, что встал — тут же заправь кровать. Мы в кровати теряем за ночь до двух литров воды, поэтому ей нужно просохнуть и продышаться».

Ранее иммунолог призвала стирать подушки раз в три месяца. С той же частотой необходимо менять одеяло. В первую очередь это касается людей, страдающих аллергией на клещей домашней пыли, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач, кандидат медицинских наук, член Европейской академии аллергии и клинической иммунологии Ольга Жоголева.