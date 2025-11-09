Правила питания, которые избавят от висящего живота после 45 лет

После 45 лет нависающий живот становится очень распространённой проблемой. Сахар Берджис, сертифицированный диетолог, магистр общественного здравоохранения и основательница Inner Health and Wellness, рассказала, какие пищевые привычки помогут избавиться от жира в области живота.

Здоровый завтрак. Начинайте день с белка и клетчатки. Это стабилизирует уровень сахара в крови и кортизола, уменьшит накопление жира.

Яблочный уксус. Перед приёмом пищи употребляйте натуральные биттеры или яблочный уксус. Они улучшают пищеварение, усвоение питательных веществ и метаболизм жиров.

Острая пища. Употребление такой пищи, как показывают исследования, может способствовать похудению за счёт увеличения сжигания калорий. Можете добавлять для этого в блюда кайенский перец или травяные биттер-шприцы.

Отказ от ночных перекусов. Они могут нарушить ваш сон и увеличить потребление калорий. Исследования показывают, что для сжигания жира нужен хороший сон.

Ферментированные продукты. Эти продукты способствуют сжиганию жира и поддерживают здоровье кишечника.

Управление стрессом. Старайтесь снизить уровень стресса и улучшить качество сна. Даже простая прогулка может помочь.

