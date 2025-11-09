Продукты и напитки для похудения после 50 лет

С годами потеря веса и сжигание жира могут даваться тяжелее. Сахар Берджис, диетолог, магистр общественного здравоохранения, основатель Inner Health and Wellness, рассказала, что лучше всего есть и пить вечером в возрасте 50+.

Чай с корицей и кардамоном. Исследования показывают, что корица помогает уменьшить воспаление. Также чай с корицей и кардамоном балансирует уровень сахара в крови, успокаивает нервную систему, помогает расслабиться перед сном.

Яйцо вкрутую. Это источник медленно усваиваемого белка, который поддерживает обмен веществ, защищает от разрушения мышечной ткани в течение ночи.

Чай из одуванчика и цикория. Он поддерживает здоровье печени, улучшают метаболизм жиров во время сна.

Горькая дыня. Чай из такой дыни улучшает метаболизм и помогает сжигать жир ночью.

Яблочный уксус. Если его смешать с тёплой водой, то получится идеальный напиток перед сном. Он помогает сбалансировать кислотность, улучшает пищеварение, защищает от скачков уровня сахара в крови ночью.

Квашеная капуста. В её соке содержатся пробиотики, улучшающие баланс кишечника и способствующие метаболизму жиров во время отдыха.

Кайенский перец. Щепотка этого перца или горький травяной напиток могут слегка повысить температуру тела и улучшить кровообращение.

