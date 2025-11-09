Врач объяснил, как простыми методами можно отсрочить развитие деменции

Отсрочить развитие деменции можно простыми методами. Достаточно поддерживать здоровья сердца, не забывать про физическую активность и умственную нагрузку. Об этом, ссылаясь на врача-невролога Галину Чудинскую, пишет «АБН 24».

Эксперт объяснила, что мозг потребляет огромное количество энергии. Любые сбои в кровоснабжении моментально отражаются на его работе. Поддержание давления, контроль уровня сахара и холестерина, своевременное лечение гипертонии и диабета значительно снижают риск когнитивных расстройств.

Важную роль играет и образ жизни. Достаточно 150 минут умеренной физической активности в неделю, чтобы активизировать рост новых нейронов в гиппокампе, который отвечает за память. Свою роль сыграют даже ежедневные прогулки и простая зарядка. Чтение, изучение языков, настольные игры и обучение тоже помогают снизить вероятность деменции.

Отказ от вредных привычек остаётся ключевым условием профилактики, добавила врач.