Эксперт развенчала мифы о приеме витаминов

С наступлением осени многие волгоградцы начинают бесконтрольно принимать витамины для укрепления иммунитета. Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL, прокомментировала самые популярные заблуждения.

Вопреки распространенному мнению, утверждение о том, что у большинства людей наблюдается авитаминоз, является мифом. Авитаминозом называют тяжелое состояние, вызванное острой нехваткой витамина (например, цинга из-за дефицита витамина С). В современном мире такие критические состояния, наносящие непоправимый вред здоровью, встречаются редко. Гораздо чаще диагностируется гиповитаминоз – состояние, при котором организм просто «недобирает» нужные ему элементы.

Также ошибочно полагать, что витамины необходимо пить всем без исключения. Большинство людей получают достаточное количество витаминов из повседневного рациона. Чтобы определить, нужна ли дополнительная витаминная поддержка, необходимо сдать комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12). Расшифровку результатов и подбор коррекции должен проводить только лечащий врач.

Еще одно заблуждение касается витамина С: исследования не подтверждают, что его прием способен ускорить выздоровление от простуды или облегчить ее течение. Более того, бесконтрольное потребление витамина С без показаний может вызвать проблемы с почками и серьезные расстройства пищеварения.

Относительно витамина D, который стал особенно популярен в период пандемии, также существует миф о его способности облегчать течение гриппа и COVID-19. Подтвержденных данных об этом нет. Однако эксперты подчеркивают: следить за уровнем витамина D необходимо, поскольку его дефицит ведет к снижению иммунитета и делает организм более уязвимым для сезонных инфекций и ОРВИ.

Специалист подчеркивает, что вред здоровью может нанести как дефицит, так и избыток витаминов, поэтому любые добавки должны приниматься строго по назначению врача и при наличии соответствующих медицинских показаний.