Сомнолог объяснила, как пожилым людям вернуть здоровый сон

Возрастные изменения сна можно скорректировать с помощью простых, но эффективных правил. Об этом в беседе с Life.ru рассказала сомнолог, врач функциональной диагностики Ксения Семченко.

По словам эксперта, с возрастом архитектура сна меняется: сокращается длительность глубокой фазы, отвечающей за восстановление организма и иммунитет, а также нарушается целостность быстрого сна, что влияет на эмоциональное состояние. Именно поэтому пожилой человек, проспав 8 часов, может не чувствовать себя отдохнувшим.

Хроническое нарушение сна в пожилом возрасте представляет собой серьёзную угрозу здоровью. Оно непосредственно связано с ослаблением когнитивных способностей, повышая вероятность развития болезни Альцгеймера и других форм деменции, предупредила Семченко.

Для улучшения качества ночного отдыха врач рекомендует соблюдать несколько ключевых правил.

Строго придерживаться режима дня, ложась и вставая в одно и то же время. Обеспечить в спальне прохладу, тишину и полную темноту. Регулярно заниматься физической активностью днём, избегая интенсивных нагрузок вечером. Ограничить потребление кофеина и алкоголя во второй половине дня, отказаться от плотных ужинов. Проводить достаточно времени при ярком свете в течение дня и минимизировать использование гаджетов вечером.

Особое внимание специалист советует уделить контролю хронических заболеваний, так как их обострение часто нарушает сон.