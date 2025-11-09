Как уберечь себя от заболеваний во время осенней пробежки

Осенний период — время повышенного риска простуд и других заболеваний, поэтому спортсменам и любителям утренних пробежек стоит уделять больше внимания подготовке к тренировке, чем в летнее время.

Об этом рассказал в беседе с RT доктор медицинских наук, заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.

«На фоне похолодания стоит выбирать многослойную одежду и ветронепроницаемую куртку. Если ещё флисовый слой надевать рановато, то термобельё и куртка уже обязательны. Перед пробежкой хорошо разогрейтесь, чтобы избежать травм и переохлаждения, а после неё сделайте лёгкую заминку, чтобы снизить резкий перепад температуры тела. После окончания тренировки примите тёплый душ и смените одежду», — посоветовал собеседник RT.

Кроме того, он порекомендовал придерживаться правильного питания, помнить о режиме сна и отдыха и не перегружать себя, поскольку слишком длительные тренировки могут привести к простуде.

«Соблюдение этих рекомендаций поможет комфортно и безопасно заниматься бегом в осенний период, снижая риски заболеваний», — заключил Коньков.

