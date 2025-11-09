Ночное обновление печени: простое упражнение лежа в кровати

Печень​‍​‌‍​‍‌ активно очищает наш организм ночью, и лучший период для этой работы — часы до 3 утра. По словам Дарьи Орловой, существует простой прием, который может помочь вашему органу справиться с функцией очищения и замедлить все последствия современных перегрузок.

© ГлагоL

Это упражнение для печени, которое нужно делать перед сном, лежа на спине. Подушечками пальцев левой руки прикоснитесь к правой части нижних ребер и слегка подтолкните вверх. Сверху положите правую руку и нежными волнообразными движениями надавливайте и вибрируйте, расслабляя область печени. Такой самомассаж локально расширит сосуды, улучшит кровоток и даст возможность печени лучше выполнять детоксикационные функции ночью.

Более сильный эффект вы получите, если это упражнение будет сопровождаться легким ужином без жареной и тяжелой пищи. Постепенно вы станете замечать, что не только ваше самочувствие, но и внешний ​‍​‌‍​‍‌вид улучшаются.