Офтальмолог назвал безопасное время работы за монитором

Современный человек проводят значительную часть дня за компьютером. Но как не навредить своему зрению при такой нагрузке?

На этот вопрос ответил опытный офтальмолог Вячеслав Куренков. По словам специалиста, безопасная продолжительность работы за монитором составляет 4−6 часов в день, передаёт NEWS.ru.

«Важно помнить, что это время должно быть распределено с учётом регулярных перерывов, которые позволяют глазам отдохнуть и восстановиться», — пояснил врач.

При этом он указал на необходимость правильного чередования нагрузки и отдыха.

«Во время паузы категорически не рекомендуется читать или смотреть в экран — глазам нужно дать возможность по-настоящему расслабиться», — советует Куренков.

Несмотря на то, что современные технологии не стоят на месте и производители мониторов строго следуют нормам безопасности, важно самостоятельно настроить параметры экрана, добавил специалист.

Правильная яркость, контраст и оптимальное расстояние до монитора, подчеркнул Куренков, — ключевые факторы защиты зрения.