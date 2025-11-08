Онколог назвал неожиданные причины рака легких

Диспансеризация имеет ключевое значение в профилактике онкологических заболеваний. Об этом рассказал заместитель главного врача Новосибирского клинического онкологического диспансера Вадим Козлов, сообщается на сайте Министерства здравоохранения региона.

Примерно 30% случаев рака легкого выявляется именно в рамках профилактических осмотров, отметили в региональном Минздраве.

По словам Козлова, хотя бытует мнение, что рак легкого «молодеет, статистика свидетельствует, что средний возраст больных остается на уровне 65-69 лет. Врач также подчеркнул, что причинами заболевания являются не только курение, но и другие факторы, такие, например, как воздействие радиоактивного газа радона, который накапливается в плохо проветриваемых подвалах и полуподвальных помещениях.

Вадим Козлов указал, что неблагоприятные производственные условия и плохая экология также повышают риск развития рака. Заболеваемость раком легкого составляет 8,6% от общего числа онкологических болезней в России, уступая по распространенности раку кожи, груди и простаты.

Вероятность выздоровления зависит от своевременности диагностики: только 26-27% пациентов диагностируются на ранних стадиях, тогда как около 30% страдают запущенной формой, требующей сложного лечения. Регулярные профилактические осмотры помогают избежать тяжелых последствий.

Современная медицина также внедряет новые методы лечения, такие как таргетная терапия и иммунотерапия, что способствует снижению смертности и увеличению продолжительности жизни пациентов с раком легкого.

Ранее сообщалось, что ученые разработали новый тест, который способен обнаружить свыше 50 видов онкологических заболеваний. В испытаниях разработки американской фармкомпании приняли участие 25 тысяч взрослых из США и Канады. Было установлено, что новый тест эффективно подтвердил рак в 62% случаев. При этом больше половины из них находились на ранней стадии. Это существенно увеличивало вероятность успешного лечения.