Сало для очищения организма: правила выбора и употребления

Сало​‍​‌‍​‍‌ – уникальный продукт, который может стать кладезем здоровья и настоящим лекарем обмена веществ. При правильной дозировке оно великолепно снимает застой желчных протоков, в итоге наша печень становится способной очищать кровь от всевозможных шлаков и холестерина. О том, как правильно употреблять этот продукт, рассказывает автор канала «Природа лечит».

Не забывайте, что сало, как и любой другой продукт животного происхождения, может быть носителем паразитов. Никогда не собирайтесь пробовать сало, если покупаете его на рынке — ориентируйтесь на внешний вид. Тщательно и аккуратно ножом срезайте кожицу, очищайте от прожилок мяса — именно в них могут прятаться личинки паразитов. Если встречаете в сале хоть крохотную каплю свежей крови — не ешьте.

Употребляйте его понемногу, но постоянно. Для усиления желчегонного эффекта можете добавить пряностей. Избегайте желтого сала с окисленными жирами, чтобы не навредить иммунитету и сосудам.