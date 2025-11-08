Четыре ошибки, которые могут привести к хроническому циститу

Неправильное или несвоевременное лечение цистита грозит хроническим воспалением и другими опасными осложнениями, рассказал кандидат медицинских наук, врач-уролог, андролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Карен Мкртчян. Четыре особенно серьезных ошибки при лечении этого заболевания он назвал «Ленте.ру».

Главной ошибкой врач считает самолечение цистита. По его словам, при первых симптомах многие принимают антибиотики «на всякий случай», но далеко не каждое жжение при мочеиспускании — это цистит. Под похожими симптомами могут скрываться уретрит, вагинит, мочекаменная болезнь, а в редких случаях — даже онкологические процессы, поэтому самалечение может не просто не помочь, а усугубить ситуацию.

Еще одна ошибка — увлечение народными методами.

«Клюквенные морсы и травяные отвары могут помочь как вспомогательное средство, но не заменяют антибактериальную терапию. Попытки лечить острый бактериальный цистит только домашними средствами часто заканчиваются пиелонефритом — воспалением почек, которое требует госпитализации», — предупредил он.

К распространенным ошибкам в лечении цистита врач также отнес неверный выбор антибиотиков и преждевременное прекращение курса лечения. Из-за этого возбудитель болезни остается в организме, и воспаление может перейти в хроническую форму.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина опровергла популярный миф о влиянии холода на здоровье. Холод сам по себе не повышает риск развития цистита, уверяет она.