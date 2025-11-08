Когда дышать нечем: насколько безопасны назальные спреи

За последние три года резко выросли продажи назальных спреев. Вот и сейчас, в середине осени, эти препараты пользуются повышенным спросом. Так ли они безобидны, разбиралась «Вечерняя Москва».

Зима еще не началась, а, по данным аналитиков организации «Честный знак», в России уже потратили почти 41,4 миллиарда рублей на назальные спреи. За последние три года их продажи увеличились на 28,5 процента, а больше всего потребителей насчитали в Москве: в среднем в столице реализовали 18,5 тысячи упаковок на 10 тысяч человек. То есть на каждого жителя столицы пришлось по две упаковки назального спрея. Что же нужно знать об этом лекарственном препарате?

Зависимость от сосудосуживающих назальных спреев опасна тем, что она вызывает гипертрофию слизистой, — рассказывает пластический хирург-ринопласт, отоларинголог Ася Репина. — Нужно понимать, как вообще действуют такие препараты. Грубо говоря, сосуды слизистой в носу под воздействием спрея сначала сужаются, после прекращения действия препарата возвращаются в начальную стадию. После длительных регулярных применений ткань слизистой теряет форму настолько, что начинает затруднять дыхание. В результате человек может спокойно жить только после новой дозы спрея.

Звучит малоприятно, ощущается — еще хуже. Это на себе прочувствовала московская студентка София Кобальцева.

Я практически перестала дышать без спрея, все время носила его с собой и покупала все новые упаковки, — рассказывает София. — В носу возникла сильная сухость, слизистую жгло, и образовывались корки, которые в результате приводили к кровотечениям. В какой-то момент ранки стали еще и воспаляться, вызывая болезненные ощущения.

Финальным «звонком» стали снижение слуха и постоянные головные боли. Потом врачи сказали, что эти проблемы возникли из-за нарушения вентиляции слуховых труб и снабжения мозга кислородом.

К такому печальному результату могут привести спреи с добавлением ксилометазолина, который нельзя использовать дольше пяти дней подряд. Не зря же недавно в ВОЗ предложили ввести продажу сосудосуживающих спреев для носа по рецепту. В таком случае при заложенном носе нужно сначала обратиться к врачу-специалисту и лишь потом получить лекарство — с рекомендациями от доктора по правильному его применению.

А для того чтобы «бросить» ненавистные капли или вообще к ним не прибегать, врачи советуют пользоваться другим вариантом: спреем с морской водой.

Такое средство снижает отек носовых раковин за счет действия осмоса — то есть из тканей «вытягивают» лишнюю жидкость, — рассказывает отоларинголог. — Необходимо также увлажнять полость носа, чтобы не возникало корочек и сухости. Для этого существуют ухаживающие спреи с пантенолом, которые не вызывают привыкания и не провоцируют негативные последствия передозировки.

Можно, конечно, попробовать обратиться к «домашним» методам лечения заложенности носа — например, самомассажу пазух. Помогают также и обильное питье, теплый компресс на нос или горячий душ. В интернете есть большое количество рецептов растворов, сделанных из подручных средств, но врачи предупреждают быть с ними крайне осторожными и ни в коем случае не применять бездумно: многие «чудодейственные средства» от самозваных «докторов» могут не только не помочь, но и серьезно навредить. Поэтому если вы ощущаете сильную заложенность носа, разумный способ лечения — с помощью врача, а не интернета.

