Три тревожных признака: когда опасно хрустеть пальцами и насколько это вредно
Почти каждый из нас хотя бы раз в жизни хрустел суставами пальцев от скуки, нервного напряжения или просто по привычке. Но где грань между безвредной физиологической нормой и первым симптомом серьезного заболевания? Ответ на этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» дал врач травматолог-ортопед сети медицинских клиник «Андреевские больницы — Неболит» Тимур Щербак.
Три тревожных признака
Тот самый «характерный щелчок», который раздается при растяжении пальцев, с научной точки зрения называется трибонуклеацией, рассказал специалист:
Когда вы растягиваете сустав, в синовиальной жидкости мгновенно образуются газовые пузырьки, которые схлопываются с характерным звуком. Сам по себе этот процесс безвреден и, вопреки распространенному мифу, не приводит к артриту.
Существует три тревожных симптома, когда хруст перестает быть безобидным:
- боль любой интенсивности — от ноющей до острой (здоровый сустав не должен болеть ни до, ни после хруста);
- отек и покраснение в области суставов, особенно если они появляются после похрустывания. Это явный признак воспалительного процесса;
- ограничение подвижности — когда пальцы сгибаются-разгибаются не полностью или вы чувствуете сопротивление при движении.
Особенно опасно, когда эти симптомы возникают не только в пальцах, но и в других суставах — коленных, локтевых, позвоночнике, — подчеркнул Щербак.
К чему может привести игнорирование проблемы
Хроническое воспаление суставов может спровоцировать развитие артрита или остеоартроза, предупредил ортопед:
Эти заболевания существенно снижают качество жизни, вызывают постоянную боль, ограничивают подвижность и в перспективе могут привести к инвалидности.
Что делать, если вы заметили тревожные симптомы
- Прекратите насильно хрустеть пальцами — это может усугубить проблему.
- Обратитесь к специалисту — ревматологу или ортопеду. Врач назначит необходимые обследования (УЗИ суставов, рентген, анализы крови) и поставит точный диагноз.
- Не занимайтесь самолечением — бесконтрольный прием противовоспалительных препаратов может смазать картину заболевания и отсрочить правильное лечение.
Многие пациенты годами игнорируют начальные симптомы, списывая их на возраст или усталость. Но ранняя диагностика — залог успешного лечения заболеваний суставов. Если вы обеспокоены не только хрустом, но и другими тревожными симптомами, не откладывайте визит к специалисту, — посоветовал доктор.