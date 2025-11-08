Когда опасно хрустеть пальцами и насколько это вредно

Почти каждый из нас хотя бы раз в жизни хрустел суставами пальцев от скуки, нервного напряжения или просто по привычке. Но где грань между безвредной физиологической нормой и первым симптомом серьезного заболевания? Ответ на этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» дал врач травматолог-ортопед сети медицинских клиник «Андреевские больницы — Неболит» Тимур Щербак.

Три тревожных признака

Тот самый «характерный щелчок», который раздается при растяжении пальцев, с научной точки зрения называется трибонуклеацией, рассказал специалист:

Когда вы растягиваете сустав, в синовиальной жидкости мгновенно образуются газовые пузырьки, которые схлопываются с характерным звуком. Сам по себе этот процесс безвреден и, вопреки распространенному мифу, не приводит к артриту.

Существует три тревожных симптома, когда хруст перестает быть безобидным:

боль любой интенсивности — от ноющей до острой (здоровый сустав не должен болеть ни до, ни после хруста);

отек и покраснение в области суставов, особенно если они появляются после похрустывания. Это явный признак воспалительного процесса;

ограничение подвижности — когда пальцы сгибаются-разгибаются не полностью или вы чувствуете сопротивление при движении.

Особенно опасно, когда эти симптомы возникают не только в пальцах, но и в других суставах — коленных, локтевых, позвоночнике, — подчеркнул Щербак.

К чему может привести игнорирование проблемы

Хроническое воспаление суставов может спровоцировать развитие артрита или остеоартроза, предупредил ортопед:

Эти заболевания существенно снижают качество жизни, вызывают постоянную боль, ограничивают подвижность и в перспективе могут привести к инвалидности.

Что делать, если вы заметили тревожные симптомы

Прекратите насильно хрустеть пальцами — это может усугубить проблему.

Обратитесь к специалисту — ревматологу или ортопеду. Врач назначит необходимые обследования (УЗИ суставов, рентген, анализы крови) и поставит точный диагноз.

Не занимайтесь самолечением — бесконтрольный прием противовоспалительных препаратов может смазать картину заболевания и отсрочить правильное лечение.