Как гель-лак может привести к серьезным последствиям для здоровья

Привычка сгрызать гель-лак может привести к серьезным последствиям, заявили дерматовенеролог клиники «Эксперт Тверь» Юрий Молокаев и мастер маникюра, владелица салона Валерия Котова. Об опасности этой привычки они рассказали в разговоре с «Лентой.ру».

© Unsplash

По словам врача, когда женщина сдирает гель-лак, она повреждает верхние слои ногтевой пластины.

«Из-за этой привычки на ногтях возникают микротрещины, они истончаются и начинают отслаиваться. Кроме того, через такие повреждения внутрь ногтевой пластины легко проникают бактерии и грибки, что грозит воспалением, а иногда и гнойным процессом. Если поражается зона роста, ноготь может перестать расти вовсе», — предупредил любительниц гель-лака Молокаев.

Котова добавила, что привычка сгрызать покрытие может привести к тому, что ноготь потеряет форму и отойдет от ногтевого ложа. Если же поврежденные ногти покрыть гель-лаком, зона роста начнет постепенно разрушаться, и ноготь перестанет расти.

Также, по словам специалистки, при систематическом повреждении ногтя легко развивается онихолизис — отслоение пластины, из-за чего под нее начинает попадать влага.

«В таких "карманах" размножаются бактерии, нередко появляется грибок или синегнойная палочка. Лечить это долго и неприятно», — предупредила Котова.

Ранее подолог Адриан Нуньес указал на распространенную ошибку женщин во время маникюра. Он посоветовал не срезать кутикулу слишком коротко, поскольку она закрывает пространство между ногтем и кожей, через которое в организм могут проникнуть бактерии и грибки.