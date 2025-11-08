Врач опроверг популярный миф о лечении простуды

С самого детства мы слышим, что чай с малиновым вареньем – это незаменимое средство при первых признаках простуды.

Но действительно ли такой напиток способен победить болезнь? На этот вопрос в интервью «Радио 1» ответил врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.

Признав, что ягоды действительно содержат полезные вещества, специалист отметил, что при обработке многое всё-таки теряется.

«Варенье производится из ягод или фруктов, и значительное количество витаминов, минералов и антиоксидантов сохраняется даже после термообработки, – подчеркнул он. – Например, пектины, которые действуют как натуральные очистители кишечника и способствуют пищеварению».

Однако возлагать большие надежды на целебную силу малинового лакомства Бобровский всё-таки не рекомендует.

«С точки зрения нутрициологии, не стоит приписывать этому варенью противопростудные свойства, так как количество полезных веществ после термообработки и консервации в сахаре существенно снижается», – пояснил врач.

По его словам, главный секрет выздоровления не в самой ягоде, а в жидкости, которую мы потребляем во время болезни.

«Возможно, чай с малиной – это просто способ пить больше воды. Но здесь кроется опасность из-за сахара, который повышает уровень глюкозы в крови, создает нагрузку на поджелудочную железу и выводит человека за пределы суточной нормы потребления быстрых углеводов», — резюмировал кандидат медицинских наук.

