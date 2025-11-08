Онколог объяснил, как оздоровить кишечник

Врач-хирург и онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян указал на "самый действенный способ помочь" кишечнику нормально работать.

Как он пишет в своем Telegram-канале, "богатый микробиом" во многом определяет то, как себя будет чувствовать человек.

«Люди с богатым микробиомом засыпают на 37% быстрее остальных. У них уровень кортизола стабильно падает ночью, а тревожность ниже на целых 30-40%», — отметил он.

Марк Гадзиян объяснил, что мешает многим людям добиться такого результата. По его словам, употребление 30-50 граммов сахара "выключают" активность иммунных клеток в кишечнике.

«Причем, на пять часов. Сахар захватывает огромное количество полезных микробов, рушит иммунитет, делает наш микробиом скудным», — предупредил кандидат медицинских наук.

Чтобы помочь микробиому, необходимо сократить в рационе рафинированные продукты и добавить ферментированные. Это кефир, простокваша, айран, указал он.

«И квашеная капуста. Особенно на ночь», — подчеркнул Марк Гадзиян.

