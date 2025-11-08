Кинезиолог объяснил, какую роль веники играют в парной

Веники — главный банный атрибут, который используется в самых разных целях: для нагнетания пара, выполнения массажа, чистки дыхания и выведения токсинов. Об этом «Газете.Ru» рассказала женский психолог с многолетним опытом, эксперт по возрастной психологии, кинезиолог, автор интегративного метода работы с системой человека Мария Роднова.

© Freepik

«Если ваша цель — детокс организма, то присмотритесь к березовым веникам, которые считаются королями чистки организма и выводят огромное количество токсинов. Выполняйте веником всевозможные похлестывания, поглаживания, растирания, ведь это очень приятно, а положительные эмоции – это первая помощь при тревоге и стрессе, которые часто сопровождают тех, кто столкнулся с кризисом среднего возраста», — рассказала эксперт.

Она также назвала полезные свойства веников из других деревьев.

«Дубовые, березовые, липовые, пихтовые веники борются с воспалением, снижая частоту простуд и поддерживая иммунитет, а все благодаря присутствующим в них фитонцидам и эфирным маслам. Лидером по их содержанию является можжевельник, но необходимо иметь особую силу духа и волю, чтобы париться с таким веником и терпеть довольно болезненные ощущения», — отметила кинезиолог.

Роднова добавила, что особенно рекомендует веники тем, у кого имеются мышечные и суставные боли.