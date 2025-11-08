Диетолог объяснил, чем могут быть опасны грецкие орехи

Стало известно, что грецкие орехи, кроме очевидной пользы, могут нести и опасность. В частности, их чрезмерное употребление ведет к ожирению.

«Они содержат до 700 килокалорий на 100 граммов продукта, избыток грецких орехов даёт лишние калории и приводит к увеличению массы тела и к ожирению. Оптимально - это три-пять орехов в день», – рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

Кроме того, большое количество орехов приводит к расстройству желудочно-кишечного тракта. У детей грецкие орехи могут вызвать аллергическую реакцию.

Ранее «СП» сообщала о том, что рацион питания в зимнее время года должен быть сбалансированным, обеспечивать поступление достаточного количества белков, углеводов, жиров и витаминов, заявил диетолог Хайдерь Шарафетдинов.

