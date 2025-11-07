Врач предупредил о десерте, из-за которого может случиться разрыв желудка

Гастроэнтеролог Антон Загайнов прокомментировал случай с российским подростком, которому разорвало желудок после того, как он выпил колу и съел мятные леденцы ментос. Врача цитирует aif.ru.

© Freepik

Доктор объяснил, что у драже шероховатая поверхность, поэтому если запить эти конфеты колой, в желудке образуется больше углекислого газа. Загайнов уточнил, что у здорового человека стенка желудка достаточно прочная, поэтому она сможет выдержать давление.

Однако если у человека есть язва, ментос вместе с колой могут спровоцировать разрыв желудка.

«После 14 лет риск резко возрастает. Язва у подростка — это не редкость, особенно если есть инфицирование Helicobacter pylori, психоэмоциональный стресс, нарушение питания или генетическая предрасположенность», — предупредил Загайнов.

Врач добавил, что людям, у которых есть гастрит, язва, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие заболевания ЖКТ, эксперименты с ментосом и кока-колой полностью противопоказаны.

О том, что подростку разорвало желудок после того, как он выпил колу и съел ментос, стало известно в начале ноября. Отмечалось, что парень решил повторить эксперимент, который увидел в сети. Буквально через секунду после этого у подростка началась рвота с кровью и пошла пена изо рта. Ему сделали операцию и удалили часть желудка.