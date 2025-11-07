Онкология на ранней стадии: какие бесплатные обследования нужно проходить

В Челябинской области специалистам удается выявлять 60% онкологических патологий на начальных стадиях, когда лечение является наиболее эффективным. Ключевую роль в этом играет своевременная диагностика, доступная населению в рамках бесплатной диспансеризации. Своевременное обращение к врачам помогает не только облегчить терапию, но и сохранить жизнь.

© runews24.ru

Процесс диагностики запускается на приеме у врача первичного звена — терапевта или узкого специалиста. Если у доктора возникает подозрение на злокачественную опухоль, он выдает пациенту направление в Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) по месту прикрепления.

В ЦАОП пациент получает консультацию онколога и проходит необходимые дообследования. Главная задача центра на этом этапе — верифицировать опухоль. После подтверждения диагноза сотрудники ЦАОП готовят полный пакет документов для перевода пациента в медучреждение третьего уровня.

Именно в учреждениях третьего уровня собирается врачебный консилиум, который определяет дальнейшую тактику лечения. По словам заведующего ЦАОП города Копейска Александра Абдалова, некоторые виды амбулаторного лечения, например, противоопухолевую лекарственную терапию, пациенты могут проходить непосредственно в ЦАОП по месту жительства.

Кроме того, в функции ЦАОП входит динамическое наблюдение за пациентами, уже завершившими основной курс лечения. Врачи контролируют их состояние, чтобы своевременно выявить возможные рецидивы и оказать необходимую помощь.

Для раннего распознавания рака в программу диспансеризации включены следующие ключевые исследования.

Цитологическое исследование мазка с шейки матки: рекомендовано женщинам с 18 до 64 лет, минимум один раз в три года.

Маммография: проводится женщинам в возрасте от 40 до 75 лет каждые два года.

Анализ крови на уровень ПСА (простатспецифического антигена): обязателен для мужчин ежегодно, начиная с 45 лет.

Анализ кала на скрытую кровь: назначается обоим полам с 40 до 64 лет каждые два года, а в возрасте с 65 до 75 лет — ежегодно.

ЭГДС (осмотр пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки): необходимо проходить мужчинам и женщинам с 45 лет каждый год.

Сама диспансеризация также имеет четкий график: до 39 лет ее следует проходить каждые три года, а после 40 лет — ежегодно.Ранее здоровье и спорт: почему лучше обратиться к специалистам, а не полагаться только на интернет-советы.