Опровергнут популярный миф о воздержании

Гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что воздержание у женщин не приводит к болезням. Популярный миф она опровергла в Telegram-канале.

Как пояснила Илюхина, не существует клинических протоколов, в которых говорилось бы, что то или иное женское заболевание нужно лечить половыми контактами. Отсутствие интимной жизни не повышает риск развития рака и гинекологических патологий, а также не влияет на гормоны, подчеркнула она.

Тем не менее регулярный секс полезен для здоровья, добавила врач. Так, частые половые акты укрепляют иммунитет, нормализуют артериальное давление, снижают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, улучшают настроение и избавляют от стресса, дополнила Илюхина.

