Когда можно есть после тренировки: без мифов и самобичевания

Классическая сцена: ты только что закончил тренировку, облился потом, мышцы приятно ноют, и тут начинается — «есть или подождать?», «а жир сгорит, если не есть?». Спокойно. Давайте разберемся без фанатизма. В этом нам поможет фитнес-тренер, инструктор персональных и групповых и программ по функциональному и силовому тренингу, стретчингу, пилатесу Елизавета Прокудина.

© Unsplash

После тренировки есть можно. И нужно

Многие до сих пор думают, что после занятий лучше потерпеть — мол, «пусть организм сожжет жир». Но на деле все наоборот.

«Тренировка — это стресс. Хороший, полезный, но все же стресс. Мышцы поработали, потратили энергию, и теперь им нужно „топливо“, чтобы восстановиться. Если его не дать, тело не начнет строить мышцы — оно начнет защищаться, запасать энергию и тормозить обмен веществ. Поэтому да, есть можно и нужно, и чем раньше, тем лучше», — поясняет эксперт.

Есть такое понятие — анаболическое окно. Это первые 30–60 минут после тренировки, когда организм готов впитывать все полезное, как губка. В этот момент углеводы идут в мышцы, восстанавливая энергию, а белок помогает «чинить» микроповреждения и формировать новые волокна. Именно этот период самый благоприятный для легкого перекуса.

Что съесть, чтобы было и вкусно, и с пользой

Самый удачный вариант — сочетание белков и углеводов. Никаких кулинарных шедевров, просто нормальная еда:

яйца с тостами,

курица или индейка с гречкой,

йогурт с фруктами,

творог с ягодами,

протеиновый коктейль, если вы в дороге.

«Главное правило: не накидываться на еду. После тренировки тело восприимчиво ко всему — и к хорошему, и к вредному. Если в этот момент дать ему бургер с картошкой, он усвоит и это. Только не туда, куда хотелось бы», — рассказывает Елизавета.

Почему не стоит терпеть два часа

Есть миф, что если не есть пару часов, то «жир уйдет активнее». Увы, нет. Физическая нагрузка не сжигает жир мгновенно — она лишь запускает процессы, которые создают условия для жиросжигания: ускоряют обмен веществ, повышают чувствительность к инсулину, учат тело расходовать энергию эффективнее.

Фитнес-тренер:

«Если вы ничего не едите, эти процессы наоборот замедляются — телу просто не из чего брать ресурсы. Поэтому не ждите. Если после тренировки хочется есть — ешьте. Спокойно, без чувства вины».

Не забывайте про воду

Даже легкая тренировка — это потеря жидкости. Если вы не восполняете ее, тело реагирует: головная боль, усталость, тяжесть в ногах. Пейте воду до, во время и после занятий. Не литрами залпом, а мелкими глотками. Вода — это тоже часть восстановления, не менее важная, чем еда.

А если не хочется есть?

«Такое бывает. После интенсивных тренировок аппетит может пропасть на час-полтора. Не заставляйте себя насильно, но и не затягивайте. Можно начать с чего-то легкого — например, йогурта, коктейля или банана. Главное, чтобы тело получило сигнал: "все нормально, еда будет"», — комментирует тренер.

И помните — тело любит предсказуемость. Если вы даете ему питание, воду и отдых вовремя, оно отвечает взаимностью: быстрее восстанавливается, легче держит форму и не тратит энергию впустую.