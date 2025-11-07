Почему пассажиров не укачивает в поездах

Путешествие на поезде является одним из самых комфортных для людей, склонных к укачиванию, благодаря двум ключевым факторам. Об этом NEWS.ru рассказала терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

По словам специалиста, основная причина морской болезни — конфликт между сигналами, которые вестибулярный аппарат и зрительная система посылают в мозг. В поезде этот конфликт успешно снимается.

«Поезд движется по рельсам гораздо плавнее и прямолинейнее, чем автомобиль. Он не совершает резких поворотов, частых торможений и объездов ям. Его движение ритмично и предсказуемо для мозга», — пояснила Тен.

Второй важный фактор — большое окно в вагоне, которое обеспечивает пассажиру достаточный объём визуальной информации. Когда человек видит убегающий пейзаж и горизонт, его глаза подтверждают вестибулярному аппарату факт движения, что предотвращает возникновение «паники» в мозге и, как следствие, симптомов укачивания.