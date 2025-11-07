Эндокринолог рассказал, чем опасна гипогликемия

Врач-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России Алина Костенко в беседе с изданием «Вести Подмосковья» напомнила о важности глюкозы для организма. Ее попадание внутрь клеток обеспечивает инсулин - гормон, синтезируемый поджелудочной железой. Повышенный уровень глюкозы опасен для здоровья, как и критическое снижение, о котором говорят реже.

© Вести Подмосковья

«О гипогликемии можно говорить, когда уровень сахара в крови падает ниже 3,9 ммоль/л у пациентов с сахарным диабетом и ниже 3,3 ммоль/л у здоровых граждан. Гипогликемия не является самостоятельным заболеванием, однако может указывать, например, на патологическую продукцию инсулина в кровь поджелудочной железой, недостаточность надпочечников, патологию печени», - отметила специалист.

По словам эндокринолога, низкий уровень сахара в крови может быть обусловлен физиологическими причинами: длительными строгими диетами, чрезмерными физическими нагрузками. В этом случае уровень глюкозы восстановится при восполнении дефицитов и сил.

К основным признакам гипогликемии врач Костенко отнесла сильный голод, учащенное сердцебиение, бледность кожи, холодный пот и дрожь в руках. Также могут возникнуть симптомы со стороны нервной системы: слабость и головокружение, шаткость походки, ухудшение зрения и спутанность сознания. В такой ситуации пациенту крайне важно получить помощь, иначе разовьется гипогликемическая кома с потерей сознания. Отличительная черта гипогликемической комы - снижение тонуса глазных яблок. При надавливании пальцами кажется, будто они проваливаются. В этом случае обязательно требуется госпитализация.

«Если человек в сознании, можно использовать «правило 15»: 15 г быстрых углеводов (3-4 куска сахара, 150-200 мл сладкого сока, 1 ст ложка меда или специальные таблетки глюкозы). Через 15 минут следует оценить состояние человека и измерить сахар в крови. Если показатель сохраняется ниже нормы - повторить алгоритм. Когда человек находится в бессознательном состоянии, то необходим вызов бригады скорой помощи и введение раствора глюкозы», - объяснила собеседница издания.

Она также обратила внимание, что если приступ гипогликемии случился при отсутствии подтвержденного диагноза сахарного диабета, нужно обратиться к эндокринологу. На основе анализов крови, оценки работы щитовидной железы и надпочечников специалист выявит причину и назначит соответствующее лечение.