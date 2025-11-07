Ученые выяснили, как нужно смешивать напитки для здоровья сердца

Британские ученые выяснили, что употребление чая, кофе и воды в определенном количестве снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, риск развития рака также становится ниже.

Как говорится в журнале British Journal of Nutrition, на протяжении 13 лет ученые изучали данные 183 тысяч человек за 13 лет. Оказалось, те, кто пьет по 7-8 чашек этих напитков ежедневно, имеют низкие риски развития серьезных заболеваний. Сочетание чая и кофе должно быть в пропорции 2:3.

Ученые объяснили, что кофе содержит хлорогеновую кислоту, предотвращающую диабет и нейродегенеративные заболевания. Кроме того, напиток помогает поддержать здоровье кишечника. Чай богат катехинами. Он обладает противовоспалительным эффектом и борется с раковыми клетками.

При этом важно соблюдать водный баланс.

Также о пользе кофе также рассказала гастроэнтеролог Татьяна Заможняя. По словам врача, бодрящий напиток благотворно сказывается на работе печени.