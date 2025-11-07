Ученые назвали жизненные ценности, которые нивелируют последствия диабета

При диабете растет вероятность развития деменции и снижения когнитивных функций. Однако ученые Тулейнского университета выяснили, что есть принципы, которые помогут снизить такую вероятность.

© runews24.ru

Так, изучив данные 40 тыс. взрослых с диабетом 2 типа, исследователи заявили, что для этого необходимо соблюдать «8 жизненных ценностей».

Это правильное, сбалансированное питание, активность, отказ от курения, здоровый сон, контроль веса, холестерина, гликемии и давления.

Как отметили ученые, эти принципы помогают избежать проблем с сердечно-сосудистой системой. Здоровое сердце в свою очередь - практичный путь к сохранению когнитивных функций и более долгой независимости, даже при неблагоприятной наследственности.

В частности, у людей со средним/высоким уровнем сердечно‑сосудистого здоровья суммарный риск ниже примерно на 15%. Более того, в группе, где испытуемые имели самый высокий генетический риск, здоровое сердце снижало риск ЛКН на 27%, а деменции – на 23%.

Ранее была названа самая распространенная причина смертности россиян.