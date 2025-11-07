Три продукта для очистки кишечника и снижения холестерина

Питание, в основе которого много цельных растительных продуктов, является одним из самых эффективных способов профилактики заболеваний кишечника. В том числе, это подтвердило новое исследование. Выводы представил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Он указал на работу, проведенную с учетом данных более 400 тысяч человек из UK Biobank. Специалисты пришли к выводу, что высокое потребление ферментируемой клетчатки способно снизить риск развития болезни Крона на 49%. Причем у людей с высоким генетическим риском.

Сергей Вялов считает, что такие выводы заставляют в принципе по-новому взглянуть на профилактику воспалительных заболеваний кишечника.

Как специалист отметил в своем блоге, ферментируемая растворимая клетчатка является лучшей пищей для полезных кишечных бактерий. Тогда как обычная нерастворимая клетчатка - это своего рода метла для кишечника. Кроме того, пищевые волокна помогают выводить опасный холестерин, ранее отметили специалисты.

Чтобы получить всю пользу от клетчатки, врач порекомендовал добавлять в завтрак одну столовую ложку молотого льна.

"Съедайте один зубчик чеснока в день в составе приготовленных блюд", - пишет врач, отмечая, что термически обработанный чеснок переносится лучше, чем сырой, и все еще содержит пребиотики.

Также он посоветовал любителям риса есть его в охлажденном (например, в салате) или в разогретом виде - для увеличения резистентного крахмала.

"Съедайте одно яблоко в день с кожурой", - добавил врач.

Есть и еще один важный момент: кишечник производит около 90% серотонина (отвечает за настроение и эмоции). Получаемые из клетчатки вещества снижают воспаление, связанное с депрессией и тревогой.