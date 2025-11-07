Хирург-ортопед из Франции объяснил, как сохранить здоровье суставов

С 31 октября по 1 ноября в Новосибирске прошёл Сибирский ортопедический форум, который собрал ведущих специалистов не только из России, но и со всего мира. Врач-хирург-ортопед из Франции Филипп Нейре пообщался с редакцией Sibmeda.ru и рассказал, как сохранить «родные» суставы до преклонного возраста.

Филипп Нейре – врач-хирург-ортопед, консультант больницы Livet Center-Croix Rousse (Лион, Франция), главный консультант больницы Бурджил, генеральный секретарь фонда EFORT (Абу-Даби, ОАЭ). Он специализируется на хирургии суставов и посетил Новосибирск, чтобы обменяться опытом с сибирскими коллегами.

От замены сустава – к реконструктивной хирургии

Как отметил эксперт, в хирургии суставов к настоящему времени уже есть большой прогресс во многих странах мира и, «особенно, в России» – подчеркнул он. Но впереди ещё много задач, которые нужно решить.

Так, например, последние несколько десятков лет хирурги часто выбирали способ замены сустава на эндопротез. Однако в настоящее время идёт тенденция к регенеративной хирургии в целях сохранения сустава пациента.

«И, например, на сегодняшний день очень многие мои коллеги, специалисты-хирурги, вместо того, чтобы заменить полностью сустав, прибегают, скорее, к лечению инъекциями, для того, чтобы регенерировать сустав», – поделился Филипп Нейре.

Цель регенеративной медицины состоит в том, чтобы сохранить хрящ.

«И хрящ, хрящевая часть сустава, – она «волшебная», на очень многое способна. И вы в России знаете это лучше, чем кто-либо, потому что хрящ в суставе пациента, как тазобедренного, так и коленного, можно сравнить со скольжением конька по льду. А вы в России – эксперты в фигурном катании», – отметил хирург.

Пациент – главный герой собственного здоровья

Однако, чтобы реконструктивные методики оказались эффективны, важна активная роль пациента. Поэтому основная рекомендация – вовремя обратиться к специалистам со своей проблемой.

«Мы, хирурги, даже считаем пациента членом нашей команды. Он один знает историю своего заболевания и своей проблемы. Нам остаётся только научить пациента вовремя обратиться к нам, а мы будем предоставлять ему необходимую помощь», – поделился Филипп Нейре.

Два ценных совета: как сохранить здоровье суставов

Но самое лучшее, что может сделать каждый человек для здоровья своих суставов, – это постоянная профилактика заболеваний. И для этого важно помнить о двух важных правилах.

Первое – это движение.

«Жизнь – это движение. Я могу посоветовать всем пациентам и вашим читателям, чтобы они не прекращали двигаться, чтобы они постоянно задействовали свои суставы и всё своё тело в движении. Но двигаться нужно правильно», – отметил французский хирург.

Так, суставы «любят» плавные движения без нагрузки. И вторая важная рекомендация – не набирать лишний вес, поделился Филипп Нейре.