Для кого особенно опасны продукты с антибиотиками

Россиян предупредили о риске «нарваться» на продукты с антибиотиками. Чем это опасно для здоровья, «Вечерняя Москва» узнала у кандидата медицинских наук, врача-диетолога Елены Соломатиной.

По словам специалиста, когда антибиотики оказываются в продуктах питания, фактически человек с их приемом в пищу дает «чертеж» микробам, который позволяет тем привыкнуть к препарату и повысить свою резистентность.

Поэтому так опасно есть продукты с антибиотиками — в будущем, когда человек столкнется с инфекцией, будет сложно подобрать для него эффективное лечение, — пояснила доктор.

При этом, какое влияние антибиотики в продуктах окажут на здоровье человека, всегда зависит от сопротивляемости организма — насколько он крепок и устойчив, отметила специалист.

Воздействие антибиотиков также зависит и от того, какое разрушительное действие они оказывают на микробиом, в каком он состоянии; как быстро восстанавливается организм. У пожилых людей и у детей он менее устойчивый. Беременные тоже оказываются в уязвимом положении, — предупредила Соломатина.

Определить, есть ли в продукте антибиотики, самостоятельно невозможно, заверила доктор:

Они не пахнут, не прыгают. Максимум, что возможно — уже после еды у человека может возникнуть дискомфорт в животе. Но мало кто подумает, что это связано с антибиотиком, тем более если в прием пищи было что-то жирное, к примеру, — заметила диетолог.

Опасность антибиотиков заключается в том, что если раньше, в момент их изобретения, они справлялись с заболеваниями быстро и существенно снижали уровень смертности, то со временем у человека появилась резистентность к ним.