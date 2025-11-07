Ученые указали на опасность медитаций
Как оказалось продвигаемые для снижения стресса медитации могут оказать совершенно противоположный эффект.
Как пишет журнал Science Daily, в качестве побочных действий у человека могут возникнуть панические атаки, навязчивые или болезненные воспоминания, связанные с прошлым травмами, а в более экстремальных случаях - ощущения деперсонализации или диссоциации.
Однако с подобными эффектами сталкиваются лишь около 1% практикующих медитации, указал психолог из Мельбурнского университета Николас Ван Дам.
«Эти практики подходят не всем. Если они не работают, это необязательно потому, что человек делает что-то неправильно. Возможно, это просто неподходящий вариант», - указал он.