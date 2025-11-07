Названа безопасная месячная норма наггетсов

Наггетсы можно есть без вреда для здоровья не чаще двух раз в месяц, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» пищевой технолог, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета Росбиотех Дмитрий Быстров.

«В этом блюде много насыщенных жиров и трансжиров, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Кроме того, в них много соли, что может привести к развитию гипертонии и проблемам с почками, — предупредил эксперт. — В куриное филе, предназначенное для наггетсов, добавляют пшеницу, соевую муку, шкурку, кости и другие ингредиенты. В некоторых образцах были обнаружены кости, что говорит об использовании мяса плохого качества с низким содержанием белка».

Вместо сыра, который предлагают в качестве начинки, используется, по словам технолога, растительный жир. Регулярное употребление таких продуктов, как заметил Быстров, чревато дефицитом необходимых организму веществ, что крайне негативно сказывается на здоровье.

«Альтернатива замороженным полуфабрикатам и наггетсам из ресторанов быстрого питания — сделать их самому, — предложил Быстров. — В домашних наггетсах используется только свежая куриная грудка, яйцо, мука и панировка по вашему выбору. Можно готовить на сковороде с минимумом масла или в духовке — почти без жира».

