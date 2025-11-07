Фармаколог предупредил об опасностях жаропонижающих препаратов

Традиционно для снижения температуры при ОРВИ применяются парацетамол, аспирин и нестероидные противовоспалительные средства, однако при неконтролируемом применении они могут нанести вред желудку, печени и вызывать кровотечения, рассказал «Газете.Ru» клинический фармаколог компании «Р-Фарм» Александр Быков.

«Проблема в том, что часто принимаем эти препараты бесконтрольно. Превышаем дозировки, пьем «для профилактики», комбинируем несколько средств одновременно (например, принимаем комплексный порошок от простуды, который уже содержит парацетамол, и дополнительно таблетку парацетамола). При этом забываем, что любой препарат имеет побочные эффекты. Например, препараты НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты – ибупрофен, аспирин) блокируют выработку простагландинов – веществ, которые не только участвуют в воспалении, но и защищают слизистую оболочку желудка. При длительном или частом приеме, особенно натощак или в высоких дозах, может развиваться раздражение слизистой вплоть до образования эрозий и язв», – рассказал специалист.

Кроме того, НПВП влияют на свертываемость крови. Аспирин особенно сильно «разжижает» кровь, что может приводить к повышенной кровоточивости.