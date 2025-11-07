Действительно ли еда на ночь приводит к лишнему весу

Утверждение о том, что еда перед сном приводит к лишним килограммам, — это не миф, а научно обоснованный факт. Кандидат медицинских наук, доцент Пироговского Университета Ольга Тарасова объяснила, какие физиологические процессы делают ночные перекусы особенно опасными для фигуры.

По словам эксперта, ночью чувствительность клеток к инсулину — гормону, который помогает усваивать сахар, — естественным образом снижается.

«Съеденные на ночь углеводы (булка, сладости, макароны) вызывают резкий скачок сахара в крови и мощный выброс инсулина. Избыток глюкозы, который организм не может эффективно использовать для энергии во сне, он отправляет прямиком в жировые депо», — пояснила Тарасова.

Кроме риска набора веса, поздние ужины вредны и для пищеварения. Когда человек спит, все процессы в организме замедляются. Пища, съеденная перед сном, застаивается в желудке, что может провоцировать процессы брожения и гниения, заставляя пищеварительную систему работать в то время, когда она должна отдыхать.

Чтобы избежать негативных последствий, врач рекомендует соблюдать «пищевое окно»: между ужином и отходом ко сну должно пройти не менее 3-4 часов. Идеальный вечерний приём пищи должен быть лёгким и состоять из белков (нежирная рыба, творог, индейка) и некрахмалистых овощей. От быстрых углеводов, сладостей и жирной пищи вечером лучше отказаться.