О чем могут говорить усталость и спазм желудка

Иногда проявления ишемической болезни сердца пациентами воспринимаются как «усталость» или «спазм желудка», рассказала «Газете.Ru» врач-кардиолог, младший научный сотрудник «НМИЦ терапии и профилактической медицины», автор портала «Если у вас есть сердце» Елизавета Рогожкина.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – хроническое заболевание, при котором сердечная мышца получает меньше кислорода, чем необходимо для нормальной работы. Наиболее известная форма ИБС – стабильная стенокардия, возникающая при временном нарушении кровоснабжения миокарда. Однако проявления болезни далеко не всегда ограничиваются «классической» болью в грудной клетке.

«Типичная стенокардия напряжения характеризуется чувством сдавления, жжения или тяжести в области сердца или за грудиной, возникающим во время физической нагрузки, эмоционального стресса или после приема пищи. Обычно эти ощущения исчезают после отдыха или приема нитроглицерина (препарат, который расширяет сосуды сердца). Атипичные формы стенокардии встречаются особенно часто у женщин, пожилых людей и пациентов с сахарным диабетом. В таких случаях симптомы могут маскироваться под чувство нехватки воздуха, боль или дискомфорт в верхней части живота, шее, спине или нижней челюсти, а также проявляться внезапной слабостью, холодным потом, тошнотой и головокружением. Подобные проявления нередко воспринимаются как «усталость» или «спазм желудка», – рассказала врач.

Доктор подчеркивает: даже легкие, кажущиеся незначительными, но повторяющиеся симптомы – повод обратиться к врачу-кардиологу. Без лечения хроническая ишемия миокарда может незаметно перейти в острую форму – инфаркт миокарда.