Врач ответил, полезны ли для микробиома спирулина и ягоды годжи

Забота о микробиоме кишечника — залог крепкого здоровья, правильного обмена веществ и крепкого иммунитета. Поддерживая его с помощью правильного питания и образа жизни, мы снижаем риск множества хронических заболеваний и улучшаем качество жизни. Однако есть продукты, которые часто применяют в этих целях, но на деле они бесполезны, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

«Для поддержания здорового микробиома полезно есть пробиотики (квашеные овощи, такие как огурцы или капуста, кефир, йогурты с живыми культурами, простоквашу, варенец), пребиотики (лук, чеснок, бананы, овсянка, фасоль). Эти продукты стимулируют рост полезных микробов и способствуют выработке полезных веществ, например короткоцепочечных жирных кислот», — объяснила она.

При этом, по словам врача, бесполезны в плане здоровья микробиоты некоторые популярные суперфуды.

«Например, ягоды годжи и порошок спирулины. Их активно рекламируют, однако доказательств их эффекта на микробиом нет», — сказала эксперт.

Врач рассказала, что главные враги микробиоты — сладости. Чрезмерное употребление кондитерских изделий может перегрузить кишечник углеводами, усилить процессы брожения, вызвать вздутие и газообразование.

«Избыток простых сахаров дает преимущество патогенным микроорганизмам, которые могут быстро утилизировать простые углеводы, в ущерб полезным бактериям, питающимся клетчаткой. Более того, ученые доказали, что глюкоза и фруктоза «заглушают» белок, который необходим полезным бактериям для колонизации кишечника», — отметила эксперт.

Питайтесь разнообразно, отдавайте предпочтение ферментированным продуктам, овощам, фруктам, цельнозерновым. Осторожно относитесь к модным добавкам и суперфудам — надежных научных доказательств их эффективности чаще нет, посоветовала врач.