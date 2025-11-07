Врач предупредил о страшных последствиях перехода на сахарозаменители

Россиян предупредили о страшных последствиях перехода на сахарозаменители
Нутрициолог Наталья Чаевская раскрыла тревожные факты о популярных сахарозаменителях, которые могут нанести серьёзный вред здоровью.
Сахарозаменители — это специальные вещества, придающие продуктам сладкий вкус при минимальном содержании калорий.
На рынке представлены как натуральные варианты (стевия, мальтит, мёд, сироп агавы), так и искусственные (аспартам, сукралоза, ацесульфам).
По словам эксперта, несмотря на растущую популярность и широкое применение в пищевой промышленности, большинство подсластителей несут серьёзные риски для здоровья.
«Основным негативным эффектом является нарушение кишечной микрофлоры и повышение вероятности развития инсульта», — предупреждает Чаевская.
Специалист отметила несколько ключевых проблем, связанных с употреблением заменителей сахара. Во-первых, они провоцируют выброс инсулина без поступления глюкозы, что нарушает естественный углеводный обмен.
Во-вторых, регулярное употребление подсластителей снижает чувствительность к сладкому вкусу, что может привести к перееданию.
Особую опасность представляют сахарозаменители для беременных женщин.
«Употребление искусственных подсластителей значительно повышает риск рождения недоношенных детей. Прежде чем заменять обычный сахар на его заменители, необходимо тщательно взвесить все риски и проконсультироваться со специалистом», — резюмировала Чаевская, призывав потребителей относиться к выбору подсластителей с особой осторожностью.