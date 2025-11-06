Эксперт назвала топ-5 продуктов, помогающих сжигать жир

Тренер-нутрициолог Ольга Яблокова поделилась информацией о продуктах, способствующих активному жиросжиганию.

По мнению специалиста, для эффективного похудения необходим комплексный подход, передаёт NEWS.ru

«Важно понимать, что не существует волшебных продуктов, мгновенно убирающих жировые отложения, – подчеркнул эксперт. – Однако определённые продукты могут стать помощниками в процессе похудения».

В список наиболее эффективных продуктов вошли бурые водоросли, красное мясо, имбирь, кефир и кардамон. Каждый из них обладает уникальными свойствами, помогающими в борьбе с лишним весом.

Бурые водоросли, пояснила она, содержат особый компонент – фукоксантин, который стимулирует термогенез и способствует расщеплению жиров. Красное мясо, особенно говядина, богато L-карнитином – веществом, транспортирующим жирные кислоты в клетки для преобразования их в энергию.

Имбирь и кардамон, добавила Яблокова, активизируют процессы липолиза и ускоряют метаболизм.

«Кардамон особенно эффективен благодаря способности улучшать пищеварение и влиять на обмен веществ», – пояснил специалист.

Особую роль играет кефир благодаря содержанию полезных бактерий Lactobacillus gasseri.