Терапевт предупредил о влиянии магнитных бурь на болезни сердца

Врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением КДЦ НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Анна Стадумова предупредила о возможных негативных последствиях магнитных бурь для здоровья. Стадумова отметила, что в такие периоды увеличивается число обращений за медицинской помощью из-за влияния на сердечно-сосудистую и нервную системы, артериальное давление.

По словам врача, люди могут испытывать слабость, разбитость, головные боли, головокружение, усталость, бессонницу и снижение концентрации. Терапевт рекомендует избегать чрезмерных нагрузок, контролировать давление, придерживаться здорового питания и больше времени проводить на свежем воздухе.

«Основное влияние магнитные бури оказывают на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также на регуляцию артериального давления. Наиболее известные эффекты воздействия электромагнитных возмущений на организм человека — это выработка дополнительного тепла в тканях, а также нарушение тока ионов в клетках, особенно кальция, который, насыщая клетку, способствует высвобождению радикалов, нарушающих работу митохондрий, вследствие чего человек испытывает слабость, разбитость и когнитивную заторможенность», — подчеркнула врач.

